Глава UFC грубо ответил на упреки в проведении турниров при коронавирусе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на упреки в свой адрес за стремление проводить турниры во время пандемии коронавируса. Его слова приводит MMA Junkie.

«Послушайте, ребята из СМИ могут нести любую чушь. Им не надо никого кормить, они не несут ответственность за людей», — заявил Уайт. Он также грубо охарактеризовал критиков, назвав их «хлюпиками» и «занудами».

«У нас более 350 сотрудников. Сейчас огромные корпорации бросают своих сотрудников. Мы же не уволили ни одного. Каждый из моих бойцов подерется трижды в этом году», — утверждает Уайт. При этом в официальном ростере компании пропали профайлы 14 бойцов. В том числе и россиянина Майрбека Тайсумова.

13 марта автор Bloody Elbow Трент Реинсмит раскритиковал главу UFC за упрямство и отказ переносить турниры на фоне пандемии. После этого стало известно, что организация все же отказалась от проведения трех ивентов в марте. При этом Уайт неоднократно утверждал, что не собирается переносить UFC 249, который возглавит поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Турнир лишился арен в Нью-Йорке и Лас-Вегасе: в UFC допускают, что он пройдет не на территории США. Турнир запланирован на 19 апреля.

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