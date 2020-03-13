Главу UFC раскритиковали за отказ отменять турниры из-за коронавируса

Колумнист Bloody Elbow раскритиковал позицию главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта: промоутер заверил, что турниры организации не перенесут и не отменят на фоне угрозы коронавируса. Заметка доступна на сайте издания.

«UFC рискует здоровьем людей. И это не спорное утверждение — это факт. Президент UFC опрометчив в своем упрямстве, отказываясь отложить турниры на следующий месяц», — пишет Трент Реинсмит.

Турнир UFC в Бразилии, намеченный на 15 марта, пройдет при пустых трибунах. Также два турнира организации будут перенесены в Лас-Вегас.

12 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса. 19 апреля в Бруклине должен состояться турнир UFC 249, где в главном бою выступят россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Промоушен может столкнуться с необходимостью перенести турнир в Лас-Вегас, если ситуация с пандемией не улучшится.

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