Турнир UFC с участием Нурмагомедова и Фергюсона оказался под угрозой срыва

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, в рамках которого должен пройти поединок российского и американского бойцов смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает MMA Mania.

По информации издания, это связано с тем, что 12 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса. Именно в Нью-Йорке 18 апреля должен пройти турнир UFC 249.

Уточняется, что, если в течение следующих недель ситуация с распространением коронавируса в мире не изменится, у промоушена не останется другого выбора, кроме как организовать турнир без зрителей с оплатой за просмотр по телевизору в Лас-Вегасе, штат Невада.

Ранее Фергюсон опубликовал в сети пост-пародию на команду россиянина. На картинке Нурмагомедов, его брат Абубакар, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов изображены верхом на лошадях.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова уже срывался четырежды. Россиянин за карьеру провел 28 боев и победил в каждом из них. Американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.

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