Нурмагомедов испугался выпрыгнувшей из коробки женщины

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Тренер Хавьер Мендес разыграл российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Видео опубликовано в Instagram Мендеса.

Мендес обратил внимание вошедшего в зал Нурмагомедова на коробку, стоящую у стены. «Эй, Хабиб, тебе там экипировку привезли. И она очень хорошая», — сказал Мендес. Российский боец подошел к коробке и начал ее открывать, когда из нее выпрыгнула женщина. Нурмагомедов испугался, а после засмеялся и пнул коробку. «Я думал, это собака выпрыгнула», — отреагировал Хабиб.

Нурмагомедов готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном, запланированному на 18 апреля, в зале American Kickboxing Academy, главным тренером которого является Мендес. В бою с Фергюсоном на кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе, в данный момент принадлежащий россиянину.

31-летний Нурмагомедов остается непобежденным: на его счету 28 побед в 28 боях по правилам ММА. В активе 36-летнего Фергюсона 25 побед при трех поражениях.

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