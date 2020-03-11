Нурмагомедов признал силу Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов признал силу своего будущего соперника Тони Фергюсона и заявил, что все равно собирается завершить поединок с ним досрочной победой. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале CBS Sports.

Нурмагомедов отметил, что ему нравится этот оппонент, потому что он побеждал многих сильных бойцов. Кроме того, россиянин заметил, что многие думают, будто Фергюсон сможет выиграть и у него. «Это настоящее испытание», — заявил Хабиб.

При этом Нурмагомедов подчеркнул, что собирается досрочно победить американца. «Нацелен на то, чтобы завершить поединок во втором или третьем раунде», — сказал боец.

7 марта состоялась пресс-конференция, приуроченная к турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 апреля, в главном поединке которого сойдутся Фергюсон и Нурмагомедов. Бойцы обменялись оскорблениями в ходе мероприятия. Во время битвы взглядов Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона: американец становился обладателем временного титула UFC в легком весе.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался четырежды. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом UFC в легком весе.

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