Партнер Макгрегора показал избиение Нурмагомедова

Боец смешанного стиля (ММА) Диллон Дэнис показал в Twitter видео потасовки с Хабибом Нурмагомедовым, которая возникла после боя россиянина против ирландца Конора Макгрегора.

На кадрах видно, как Дэнис бьет противника по голове. Спортсменов сумели разнять присутствовавшие на поединке зрители.

Дэнис — спарринг-партнер Макгрегора. Он присутствовал на поединке ирландца против Нурмагомедова в 2018 году и после окончания боя подрался с россиянином. В октагоне возникла массовая потасовка, в итоге ее участники были дисквалифицированы. Дэнис выступает в промоушене Bellator, в двух поединках он одержал две победы.

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