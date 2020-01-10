Спарринг-партнер Макгрегора описал бегство Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис рассказал, что Хабиб Нурмагомедов пытался сбежать от него во время драки, возникшей после поединка россиянина против ирландца Конора Макгрегора. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале The Schmo.

Спарринг-партнер Макгрегора предположил, что Нурмагомедов не знал, чем его ударить, когда выпрыгнул из октагона. По словам американца, он заблокировал один удар соперника, после чего атаковал его справа. «Потом он пошел на меня, но я нанес апперкот. Он хотел убежать, но я схватил его за голову», — вспомнил Дэнис.

Обстановку в зале после окончания боя американец назвал настоящим беспределом. «Все вокруг били друг друга, вокруг были полицейские», — рассказал боец.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018-го. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе, одержав победу в четвертом раунде. После этого Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на Дэниса, начав массовую драку. По словам тренера Хабиба Хавьера Мендеса, через десять минут после инцидента Нурмагомедову позвонил президент России Владимир Путин и сказал, что гордится им.

После драки Нурмагомедов и Макгрегор получили дисквалификации и штрафы. Россиянин был отлучен от выступлений на девять месяцев, в то время как ирландец только на шесть. После возвращения в октагон российский боец еще раз защитил чемпионский пояс, победив американца Дастина Порье. 18 апреля он встретится с Тони Фергюсоном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!