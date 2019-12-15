Нурмагомедов вспомнил о желании покусать обидчиков

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своих эмоциях после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. Об этом сообщает ТАСС.

31-летний спортсмен заявил, что старался сдерживать в себе эмоции во время поединка и подготовки к нему, чтобы избежать срыва. «Для меня было непонятно, как такой же спортсмен, как я, может меня оскорблять. Я, наверное, хотел их покусать», — признался Нурмагомедов.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором на турнире UFC 229 и защитил пояс чемпиона в легком весе. Сразу после схватки россиянин перепрыгнул через октагон и набросился на бойца Диллона Дэниса, который был в тренерском штабе Макгрегора. В результате в клетке и за ее пределами вспыхнула потасовка. Нурмагомедов и Макгрегор были отстранены от боев на девять месяцев и полгода, соответственно.

Нурмагомедов одержал 28 побед в MMA. Весной 2020-го россиянину предстоит третья защита чемпионского пояса в поединке с американцем Тони Фергюсоном.

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