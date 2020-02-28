Партнер Макгрегора углядел порно в тренировках Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Диллон Дэнис выложил в Instagram пост, в котором объяснил «технику дагестанской растяжки». На фотографии попал россиянин Хабиб Нурмагомедов и его партнеры во время тренировки.

Дэнис приложил снимкок, на заднем плане которого видно двоих бойцов, причем один из них лежит на втором. На другую фотографию, где Нурмагомедов сидит в одной ванне с братьями и друзьями, боец наложил логотип порностудии Brazzers. «Секрет дагестанской техники растяжки раскрыт. Теперь понятно, как их так много помещается в ванне», — углядел Диллон.

the hidden secret dagestani stretching technique leaked no wonder they can fit so many in a bathtub 😳 Фото опубликовано @dillondanis

Американец не раз упоминал Нурмагомедова в постах в соцсетях. Так, он публиковал фотографию бойца с виски, который производит компания ирландца Конора Макгрегора, и выкладывал снимок из ванной с подписью «Фанаты Хабиба».

Дэннис — спарринг-партнер Макгрегора. Он присутствовал на поединке ирландца против Нурмагомедова в 2018 году и после окончания боя подрался с россиянином. В октагоне возникла массовая потасовка, в итоге ее участники были дисквалифицированы. Дэннис выступает в промоушене Bellator, в двух поединках он одержал две победы.

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