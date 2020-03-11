Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон послал россиянина Хабиба Нурмагомедова и заявил, что тот размяк. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале UFC Russia.

Фергюсон назвал Нурмагомедова «лишь очередным соперником». Американец напомнил, что их бой неоднократно срывался, хотя сам Хабиб говорил, что он ему необходим. «В итоге он столько отсутствовал, зарабатывал деньги», — сказал спортсмен, отметив, что теперь россиянину незачем биться.

Ранее 11 марта Нурмагомедов рассказал, что собирается досрочно завершить поединок против Фергюсона. При этом российский спортсмен признал, что ему нравится этот оппонент, потому что он побеждал многих сильных бойцов.

7 марта состоялась пресс-конференция, приуроченная к турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 апреля, в главном поединке которого сойдутся Фергюсон и Нурмагомедов. Бойцы обменялись оскорблениями в ходе мероприятия. Во время битвы взглядов Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона: американец становился обладателем временного титула UFC в легком весе.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался четырежды. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом UFC в легком весе.

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