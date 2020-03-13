Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон поиздевался над командой россиянина Хабиба Нурмагомедова, выложив в Twitter картинку с ним и другими спортсменами на конях.

«Команда Хабиба», — написал Фергюсон. На коллаж попали сам Нурмагомедов, его брат Абубакар, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов.

11 марта Фергюсон заявил, что Нурмагомедов «размяк». Он назвал действующего чемпиона UFC в легком весе «лишь очередным соперником». Американец напомнил, что их бой неоднократно срывался, хотя сам Хабиб говорил, что он ему необходим. «В итоге он столько отсутствовал, зарабатывал деньги», — сказал спортсмен.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался четырежды. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения.

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