Нурмагомедов и Макгрегор обменялись воспоминаниями

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию ирландца Конора Макгрегора в Twitter. Отечественный спортсмен также оставил пост в социальной сети.

31-летний россиянин опубликовал кадр из трансляции их поединка в октябре 2018-го. На нем Макгрегор оказался под натиском Нурмагомедова. Российский боец оставил подпись к фото «Помогите!». Макгрегор также поделился воспоминанием с того дня и опубликовал фото потасовки с участием Нурмагоедова уже после боя, добавив надпись «уличный бой».

Вероятно, реакция россиянина стала ответом на пост самого Макгрегора. 8 марта ирландец в схожей манере напомнил Нурмагомедову о поведении последнего во время нападения на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Обмен публикациями в социальных сетях возобновился после пресс-конференции с участием Нурмагомедова и его следующего соперника американца Тони Фергюсона. В ходе мероприятия россиянин неоднократно упомянул, что участвовал в уличных боях, что и повлекло за собой реакцию Макгрегора.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 19 апреля. Россиянину в третий раз предстоит защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Его первая защита состоялась в октябре 2018-го. Тогда Нурмагомедов победил бывшего чемпиона Макгрегора.

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