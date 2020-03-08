Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Пост доступен в Twitter-аккаунте Макгрегора.

Макгрегор опубликовал кадр из видео, снятого во время нападения ирландца на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле 2018-го. На нем видно лицо Нурмагомедова. «Уличный бой», — написал ирландец.

В ходе пресс-конференции Нурмагомедов неоднократно повторил, что не раз участвовал в уличных боях в Дагестане. Он усомнился в том, что у Фергюсона был аналогичный опыт.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 19 апреля. Россиянин является действующим чемпионом организации в легком весе. Бой с американцем станет третьим для него в статусе чемпиона.

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