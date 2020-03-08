Названо условие проведения боя-реванша Нурмагомедова с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов примет реванш против Конора Макгрегора, если ирландец победит американца Джастина Гэйтжи. Такое условие назвал менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз, сообщает BJPenn.

Отмечается, что сначала Нурмагомедову нужно выиграть бой против Тони Фергюсона, который запланирован на 18 апреля. Он не станет рассматривать вариант с поединком против Макгрегора, если тот не победит Гэйтжи. При этом между ирландцем и американцем не существует договоренности о проведении боя.

В феврале Абдель-Азиз заявил, что Макгрегор должен сделать «что-то невероятное», чтобы получить возможность вновь встретиться с Нурмагомедовым. Тем не менее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт уже заявлял о планах свести Макгрегора с победителем противостояния между Фергюсоном и Нурмагомедовым. Сам ирландец в январе вернулся в октагон. В поединке в полусреднем весе он за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия бойцов в беспорядках после поединка оба спортсмена получили дисквалификацию.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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