Макгрегор назвал друга Нурмагомедова кретином за недовольство женскими боями

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на высказывание россиянина Ислама Махачева, который раскритиковал женские MMA. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

31-летний Макгрегор назвал Махачева кретином и стероидным жуликом. «Этот парень избегает ударов и замораживает схватки, а теперь еще и с неуважением говорит о величайшем бое в женском MMA», — заявил Макгрегор, имея в виду противостояние китаянки Вейли Чжанг и Йоанны Йенджейчик из Польши на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ранее 8 марта Махачев назвал MMA неженским делом. Боец удалил запись в Twitter, однако скриншот поста разошелся в социальной сети. Многие пользователи связали высказывание Махачева с реакцией на бой Чжанг и Йенджейчик.

Чжанг одержала победу по итогам пяти раундов. Бой представительниц женского дивизиона посчитали лучшим поединком вечера.

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