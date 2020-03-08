Чемпионка UFC изуродовала соперницу и одержала «одну из лучших побед в истории»

Обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей категории Вэйли Чжан защитила титул в бою с полькой Йоанной Енджейчик. Она одержала победу раздельным решением судей.

По ходу поединка Чжан нанесла несколько сильных ударов по лицу соперницы, из-за чего у нее появилась огромная гематома. Пользователей Twitter ужаснуло состояние лица Енджейчик — они посчитали, что китайская спортсменка изуродовала претендентку. Кроме того, многие юзеры назвали этот бой одним из лучших в истории UFC.

Чжан проводила первую защиту титула. Всего на ее счету 21 победа и одно поражение. Енджейчик на своем счету имеет 18 побед и четыре поражения.

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