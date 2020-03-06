Боец UFC взвесился голым перед титульным поединком

Боец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро был вынужден раздеться догола во время взвешивания перед титульным поединком с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Видео появилось в Twitter-аккаунте промоушена.

Ромеро в итоге уложился в положенный вес, показав 83,9 килограмма. Его соперник оказался на 300 грамм легче. После завершения процедуры Йоэль закричал: «Сколько лет?!»

Поединок Ромеро и Адесаньи пройдет на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе в ночь на 8 марта.

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