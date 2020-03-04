Скандально победивший на турнире UFC россиянин признал ошибку судьи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев признал, что судья допустил ошибку, остановив его поединок с молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в американском Норфолке. Пост он опубликовал в Instagram.

«К сожалению, во время боя мне не дали возможность поставить жирную точку», — отметил Анкалаев. Он заявил, что рефери слишком рано завершил бой. При этом боец признал, что его вины в произошедшем нет. Теперь спортсмен ждет нового вызова.

Поединок Анкалаева и Куцелабы прошел в ночь на 1 марта и завершился скандальной победой российского бойца в первом раунде. Он нанес сопернику серию ударов, после которых молдаванин зашатался — рефери сразу же остановил бой, несмотря на протесты Куцелабы.

После объявления результатов зрители освистали Анкалаева, он в ответ на это показал им неприличный жест. Куцелаба позднее заявил, что не согласен с решением судьи, и подчеркнул, что у него все шло по плану. Тренер российского бойца также признал, что рефери допустил ошибку, остановив бой так рано.

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