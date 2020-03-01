Российский боец UFC одержал спорную победу и послал американских фанатов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев одержал победу над спортсменом из Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в американском Норфолке. Поединок завершился в первом раунде.

Анкалаев провел серию ударов, после которой Кацелаба начал шататься. Рефери сразу же остановил поединок, что вызвало недовольство молдавского бойца, устоявшего на ногах. Он попытался убедить судью отменить спорное решение, однако результат был оставлен в силе.

Фанаты, присутствовавшие на арене, освистали Анкалаева, и в ответ на это боец показал неприличный жест. О том, какие санкции будут наложены на россиянина, пока не сообщается.

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