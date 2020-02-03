Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не видит себя в политике после окончания карьеры. Слова спортсмена приводит ТАСС.

Говоря о своем будущем, чемпион UFС отметил, что хочет больше времени проводить с семьей. «А с политикой такого не будет», — высказался Нурмагомедов. Он напомнил, что сейчас постоянно находится в зоне внимания, а после ухода из спорта хотел бы жить спокойнее.

Боец завоевал чемпионский пояс в легком весе в 2018 году, победив Эла Яквинту. В октябре того же года он оказался сильнее ирландца Конора Макгрегора и защитил титул, а в ноябре 2019-го провел вторую успешную защиту в бою с Дастином Порье. Следующим соперником россиянина станет Тони Фергюсон.

После боя с Макгрегором Нурмагомедов встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политик, говоря о возникшей после поединка массовой драке, заявил: «Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, и мало не покажется. Но лучше до этого не доводить». Кроме того, по словам тренера Хабиба Хавьера Мендеса, Путин позвонил Нурмагомедову через десять минут после инцидента и сказал, что гордится им.

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