Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом страны Владимиром Путиным. Его слова приводит RT.

«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты», — заявил Нурмагомедов. Боец узнал, что президент справляется с бешеным ритмом жизни и стрессом, занимаясь спортом и ведя здоровый образ жизни.

Нурмагомедов встречался с Путиным после победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Тогда президент высказался о нападении бойца на спарринг-партнера Макгрегора после поединка и напомнил о «нападениях извне». Затем спортсмен общался с президентом после победы над американцем Дастином Порье в сентябре 2019-го.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В своем последнем поединке он победил Порье удушающим приемом. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Он является вторым бойцом UFC в рейтинге без учета весовых категорий.

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