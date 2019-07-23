Отец Нурмагомедова рассказал о поддержке Путина

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о поддержке президента России Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

Нурмагомедов-старший заявил, что российские бойцы должны стать лучшими в мире. «Я хочу со сборной России быть на второй позиции в мире. А еще через десять лет — убрать американцев с первой строчки», — отметил он.

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Тренер добавил, что глава государства поддержал идею создания тренировочной базы в Дагестане. «Грех не готовить лучших бойцов в нашей стране. Мы должны показывать соответствующий результат», — сказал он.

В июне этого года Нурмагомедов-старший рассказывал, что Путин выделил 600 миллионов рублей на постройку школы в Дагестане. По его словам, деньги были выделены после обращения бойца.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянину предстоит вторая защита титула 7 сентября в поединке против американца Дастина Порье.

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