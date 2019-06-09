Возвращение Нурмагомедова в UFC пройдет при аншлаге

Организаторы турнира UFC 242 продали все билеты на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир состоится 7 сентября в Абу-Даби. 4 июня была подтверждена информация о том, что Нурмагомедов вернется в октагон именно на этих соревнованиях. По словам организаторов UFC 242, его бой с Порье пройдет при аншлаге.

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Сам российский боец высказался о грядущем поединке следующим образом: «В Абу-Даби разгорится настоящая война». Он во второй раз будет защищать чемпионский титул в легком весе. В октябре прошлого года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом. После боя началась массовая драка, активное участие в которой принял сам Нурмагомедов и его команда. В итоге он был дисквалифицирован.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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