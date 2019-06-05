Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте прокомментировал предстоящий поединок с американцем Дастином Порье.

«В Абу-Даби разгорится настоящая война», — написал российский боец, приложив видео-анонс предстоящего поединка.

4 июня была подтверждена информация о том, что следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Соперником россиянина станет Порье.

Материалы по теме Хабиб близко В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова

Для Нурмагомедова этот бой станет второй защитой титула. В первой защите дагестанец победил ирландца Конора Макгрегора. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!