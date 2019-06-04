Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, соглашение рассчитано на несколько поединков. Отмечается, что в нем есть пункт, согласно которому Нурмагомедов встретится с канадцем Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC.

В Instagram-аккаунте чемпионата также подтвердили, что Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 242.

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Для Нурмагомедова этот бой станет второй защитой титула. В первой защите дагестанец победил ирландца Конора Макгрегора. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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