Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Детали нового контракта россиянина с организацией раскрыл его менеджер Али Абдель-Азис, слова которого приводит MMA Fighting.

Абдель-Азис заявил, что UFC «показал ему все», поэтому он точно знает, что больше Нурмагомедова в промоушене не получает никто. Также он отметил, что руководство организации дало стороне российского бойца абсолютно все. «Мы все партнеры. Мы все здесь вместе», — сказал Абдель-Азис.

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ESPN также сообщал, что контракт Нурмагомедова рассчитан на несколько боев. Также в нем прописаны условия для проведения поединка против завершившего карьеру канадца Жоржа Сен-Пьера. 4 июня была подтверждена информация о том, что следующий поединок Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперником россиянина станет Дастин Порье. Бой пройдет в рамках турнира UFC 242.

Для Нурмагомедова этот бой станет второй защитой титула. В первой защите дагестанец победил ирландца Конора Макгрегора. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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