Стало известно о возможном бое Нурмагомедова и Макгрегора в сентябре

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби его сын может выйти против ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит ТАСС.

30-летний боец уже начал подготовку к турниру UFC 242, где рассматриваются разные соперники. «Это Тони Фергюсон, реванш с Макгрегором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них», — заявил отец бойца, добавив, что наиболее логичным вариантом считает поединок против Порье — временного чемпиона в легком весе.

Ранее сообщалось, что соперником Нурмагомедова на турнире в Абу-Даби станет именно Порье. Американец завоевал титул временного чемпиона в поединке с соотечественником Максом Холлоуэем и изъявил желание биться с россиянином. Нурмагомедов также заявил о готовности к бою.

Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш против Нурмагомедова. Тем не менее окружение российского бойца отвергало данный вариант. В частности, отец Нурмагомедова называл Фергюсона как более предпочтительного соперника.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора на UFC 229 в октябре 2018-го завершился победой российского бойца и потасовкой с участием обеих сторон. В результате беспорядков Макгрегор и Нурмагомедов были отстранены от поединков. Таким образом, выступление на UFC 242 станет первым выходом Нурмагомедова в октагон спустя 11 месяцев.

Российский боец побеждал во всех 27 поединках по правилам MMA, он является действующим чемпионом UFC в легком весе и занимает третью строчку рейтинга бойцов организации без учета весовых категорий. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, на его счету 21 победа и 4 поражения. Также ирландец становился чемпионом британской организации Cage Warriors.

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