Нурмагомедов открестился от статуса самого высокооплачиваемого бойца UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как прошли переговоры с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующая видеозапись была опубликована на его YouTube-канале.

30-летний боец отметил, что не станет раскрывать детали нового контракта. Однако, Нурмагомедов подчеркнул, что в UFC пошли на уступки. «Самое главное, что кого-то из братьев продлили, кого-то подписали, кому-то срок отстранения сократили», — заявил он.

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При этом Нурмагомедов опроверг слова собственного менеджера Али Абдель-Азиза о том, что россиянин стал самым высокооплачиваемым бойцом организации. «Будет неправильно, если я скажу, что условия моего контракта одни из лучших в UFC», — подчеркнул он.

5 июня Абдель-Азиз прокомментировал подписание нового контракта Нурмагомедова с UFC. Менеджер подчеркнул, что в организации «показал ему все», поэтому он убежден, что больше россиянина не зарабатывает ни один из бойцов.

Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября. Действующему чемпиону UFC в легком весе предстоит поединок с обладателем временного титула американцем Дастином Порье.

В активе Нурмагомедова 27 побед по правилам MMA. Он не потерпел ни одного поражения и является третьим бойцом в рейтинге UFC без учета весовых категорий.

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