Путин выделил Дагестану миллионы рублей после просьбы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин выделил 600 миллионов рублей на постройку школы имени Хабиба Нурмагомедова в Республике Дагестан. Об этом в интервью «Учительской газете» рассказал отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.

По словам Нурмагомедова-старшего, деньги были выделены после обращения бойца. Он выразил надежду, что средства пойдут по прямому назначению. «И у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Будем работать над этим», — добавил отец спортсмена.

Нурмагомедов встречался с Путиным после победы на турнире UFC-229 над ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018 года. Тогда президент заявил, что успех соотечественника ему не безразличен.

7 сентября в Абу-Даби боец встретится в октагоне с американцем Дастином Порье. Ему предстоит защита пояса чемпиона UFC в легком весе.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

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