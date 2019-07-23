Отец Нурмагомедова назвал преемников сына

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов назвал имена тех, кто сможет заменить его сына в спорте. Слова специалиста передает ТАСС.

«Рашид Вагабов и Усман Нурмагомедов — лучшие в своем возрасте. Они смогут заменить того же Хабиба и Рустама Хабилова (оба спортсмена выступают в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), — прим. «Ленты.ру»). Это наше будущее», — убежден тренер.

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Усман Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. 21-летний боец выступает под эгидой бахрейнской организации Brave. В его активе пять побед в пяти поединках. Вагабов — чемпион России по боевому самбо. В профессиональном MMA на его счету две победы.

13 июля еще один двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов улучшил профессиональный рекорд до 10 побед. Выступление 23-летнего россиянина на турнире Gorilla Fighting Championship впечатлило журналиста ESPN Брета Окамото. Репортер признался, что не удивится, если увидит бойца в UFC.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянину предстоит вторая защита титула 7 сентября в поединке против американца Дастина Порье.

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