Непобежденному брату Нурмагомедова предсказали будущее в UFC

Журналист ESPN Бретт Окамото высоко оценил выступление российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова на турнире Gorilla Fighting Championship. Запись доступна в Twitter-аккаунте журналиста.

«Умар Нурмагомедов (кузен Хабиба Нурмагомедова) только что одержал очередную победу удушением со спины. Провел бой в стиле Хабиба. Не удивлюсь, если в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) обратят на него внимание», — написал Окамото.

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23-летний Нурмагомедов удушающим приемом победил украинского спортсмена Тараса Грицкива. Боец защитил титул чемпиона организации и записал на свой счет десятую победу подряд. В MMA Нурмагомедов не уступал ни разу.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Большую часть боев он провел под эгидой отечественных промоушенов. В 2018-м Нурмагомедов выступил в США, приняв участие в турнире Professional Fighting League, где одержал победу над американцем Сайдиокубом Кахрамоновым.

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