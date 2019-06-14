Нурмагомедов раскрыл планы на бой со следующим соперником

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в интервью телеканалу BT Sport объяснил, за счет чего планирует победить американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

Нурмагомедов заявил, что не собирается биться с Порье в стойке, а хочет утомить его в борьбе. Он отметил, что боксерские способности у американца развиты отлично, равно как и удары ногами, поэтому он не собирается соревноваться с ним в этом. «Начнем в боксерском стиле, но потом я повалю его, утомлю и прикончу», — заявил российский боец.

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Поединок с Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. 9 июня сообщалось, что организаторы турнира продали все билеты на этот бой.

Нурмагомедов — чемпион в UFC влегком весе. Он во второй раз будет защищать пояс. В октябре прошлого года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом. После боя началась массовая драка, активное участие в которой принял сам Нурмагомедов и его команда. В итоге он был дисквалифицирован.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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