Тренер скандально победившего российского бойца UFC признал ошибку судей

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Анкалаева, признал ошибку судей, остановивших поединок его подопечного против спортсмена из Молдавии Иона Куцелабы. Слова специалиста приводит Sports.ru.

По мнению Магомедова, рефери преждевременно остановили бой. «Нужно было дать еще подраться», — заявил тренер, отметив, что понимает возмущение Куцелабы. При этом он подчеркнул, что между бойцами не возникло недопонимания: после поединка они пожали друг другу руки.

Бой Анкалаева и Куцелабы прошел в ночь на 1 марта на турнире UFC Fight Night 169 в американском Норфолке. В первом раунде россиянин провел серию ударов, его соперник пошатнулся, и судья сразу же остановил поединок, признав победу Анкалаева. Куцелаба был возмущен этим решением и доказывал, что готов продолжать драться.

Скандальная победа российского бойца была неодобрительно принята зрителями. Анкалаев в ответ на это показал им неприличный жест.

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