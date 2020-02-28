Глава UFC признался в готовности потерять фанатов ради дружбы с Трампом

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что его не заботит негатив фанатов по поводу его дружеских отношений с президентом США Дональдом Трампом. Слова функционера приводит TMZ Sports.

Уайт отметил, что ему «плевать» если некоторые фанаты смешанных единоборств не станут следить за боями UFC из-за своего отношения к Трампу, и он готов потерять болельщиков. «Если я кому-то не нравлюсь только потому, что дружу с этим парнем — это точно не моя проблема», — заявил он.

«Этот парень... Когда я так говорю, я имею в виду президента. Так вот, он отличный друг и прекрасный человек. Мы дружим уже долгие годы», — добавил Уайт.

2 ноября 2019-го Трамп посетил турнир UFC, в главном бою которого бились Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль. Комментатор ивента Джо Роган отметил, что часть фанатов была негативно настроена по отношению к американскому лидеру. «Да, наверное пару человек за его спиной скандировали: "США!" Но по большей части люди просто издавали "бу" в его адрес. Если бы мы поспорили, я бы поставил деньги на то, что "бу" было больше», — заявил он.

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