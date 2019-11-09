Комментатор UFC вспомнил о реакции трибун на появление Трампа

Комик и телеведущий Джо Роган рассказал о реакции трибун на появление на арене президента США Дональда Трампа во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2 ноября. Об этом он рассказал во время своего подкаста на YouTube.

Роган, выступающий комментатором на турнирах UFC, признался, что даже снял гарнитуру, чтобы услышать реакцию людей на появление Трампа. По словам 52-летнего комика, большинство зрителей были недовольны визитом президента.

«Да, наверное пару человек за его спиной скандировали: "США!" Но по большей части люди просто издавали "бу" в его адрес. Если бы мы поспорили, я бы поставил деньги на то, что "бу" было больше», — заявил он.

В главном бою UFC 244 сошлись американцы Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас. Врач остановил бой после получения последним серьезного рассечения. Масвидаль одержал победу и удостоился специального пояса из рук рестлера и актера Дуэйна Джонсона.

Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно заявлял о хороших отношениях с президентом США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!