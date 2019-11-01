Глава UFC представил пояс для «главного негодяя» организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт презентовал новый пояс организации, учрежденный специально для главного поединка турнира UFC 244 между американцами Хорхе Масвидалем и Нэйтом Диасом. Видео опубликовано в YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Представление пояса прошло в Нью-Йорке. На самом изделии выгравированы буквы BMF (Baddest Motherfucker, или «самый главный негодяй» — пер. «Ленты.ру»). Как сообщил сам Уайт, на создание пояса промоушен потратил 50 тысяч долларов.

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Поединок между Масвидалем и Диасом пройдет 2 ноября на стадионе Мэдисон Сквер Гарден. Победитель получит пояс из рук американского рестлера и киноактера Дуэйна Джонсона, известного под прозвищем Скала.

Диас вызвал Масвидаля на поединок после своей победы над соотечественником Энтони Петтисом на турнире UFC 241 в августе. Вскоре после новости об учреждении нового титула, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов стать следующим претендентом на пояс.

Масвидаль известен по выступлениям в Bellator, Strikeforce и Bodog Fight. 34-летний американец дерется в UFC с 2013 года. Он является рекордсменом организации, так как стал автором самого быстрого нокаута в UFC. Его бой с Беном Аскреном продлился всего пять секунд.

Диас — победитель шоу The Ultimate FIghter 5. На его счету 20 побед и 11 поражений. Наиболее значимым поединком стала его победа над Макгрегором на UFC 196.

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