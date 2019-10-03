Макгрегору указали на его ненужность

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор повздорил в социальных сетях с американцем Дастином Порье. Спортсмены обменялись комментариями в Twitter.

31-летний ирландец поиронизировал над появлением в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) нового символического пояса — BMF (Baddest Motherfucker). Его получит победитель главного боя турнира UFC 244 между Хорхе Масвидалем и Нэйтом Диасом.

«Когда состоится бой на титул временного обладателя титула BMF?» — поинтересовался ирландец. Ему ответил американский боец Дастин Порье, отметивший, что с последней победы Макгрегора в октагоне прошло больше трех лет. «Сам посчитай», — заключил Порье.

«А ты проверь цифры на моем банковском счете», — ответил Макгрегор.

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На словесную перепалку обратили внимание болельщики. Многие из них отмечали, что ирландец далек от получения значимого поединка. Один из пользователей назвал бойца «ненужным».

Свой последний поединок в UFC Макгрегор провел в октябре 2018-го. Тогда ирландец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Свою последнюю победу в октагоне он одержал в ноябре 2016-го, отправив в нокаут американца Эдди Альвареса.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. В рамках промоушена он потерпел лишь два поражения. Помимо Нурмагомедова, он также проиграл Диасу.

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