Макгрегор ответил на вызов Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter ответил на вызов американца Дастина Порье.

Макгрегор напомнил Порье, что уже побеждал его в октагоне, и потребовал от него уважения. «Макгрегор — не следующий. Макгрегор — это цель номер один, всегда. Скажи это сейчас, и я подумаю об этом», — заявил ирландец.

10 сентября Порье бросил вызов Макгрегору. Он заявил, что их поединок имеет больше всего смысла на данный момент. Американец уже встречался с Макгрегором в 2014 году. Тогда победу одержал ирландский боец.

Порье проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Дагестанский боец во второй раз защитил чемпионский пояс в легком весе. После поединка Порье расплакался.

Американец одержал 25 побед и потерпел шесть поражений в профессиональной карьере. Один бой с его участием был признан несостоявшимся. На счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!