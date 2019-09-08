Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова

Американец Дастин Порье заплакал после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен не смог сдержать слез во время интервью, которое он давал после титульного поединка. Также американский боец сказал, что ближайшее время планирует провести с семьей.

Бой Порье и Нурмагомедова состоялся вечером в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби и стал главным событием турнира. Россиянин в третьем раунде поймал соперника на удушающий прием и заставил того сдаться. Таким образом, Нурмагомедов во второй раз защитил принадлежащий ему чемпионский пояс в легком весе.

В активе Нурмагомедова теперь 28 побед в 28 поединках. Порье одержал в октагоне 25 побед и потерпел шестое поражение. Один бой с участием американца был признан несостоявшимся.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



