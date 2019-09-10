Порье бросил вызов Макгрегору

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье в Twitter-аккаунте бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.

«Думаю, что наш поединок с Конором имеет больше всего смысла на данный момент», — написал Порье. Американец уже встречался с Макгрегором в 2014 году. Тогда победу одержал ирландский боец.

7 сентября Порье проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин в третьем раунде поймал соперника на удушающий прием и заставил того сдаться. Таким образом Нурмагомедов во второй раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

После поединка Порье расплакался. Он заявил, что находится на дне, но не собирается сдаваться.

Американец одержал в октагоне 25 побед и потерпел шесть поражений. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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