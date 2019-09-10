Порье рассказал о боли от поединка с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье в Instagram-аккаунте прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242.

Порье заявил, что ему не удалось добиться желаемого результата в поединке. Он отметил, что поражение причинило ему боль. «Я гнался за славой и отдал этому все свои силы. Теперь я на дне, но не выхожу из игры», — написал боец.

Бой между Порье и Нурмагомедовым состоялся 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин в третьем раунде поймал соперника на удушающий прием и заставил того сдаться. Таким образом, Нурмагомедов во второй раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

После поединка Порье расплакался. Также американский боец сказал, что ближайшее время планирует провести с семьей.

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