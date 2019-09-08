Нурмагомедов начал отъедаться бургерами после победы над Порье

khabib_nurmaghomedov / Instagram

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов перестал придерживаться диеты после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Спортсмен разместил ролик в Instagram Stories.

На кадрах можно увидеть стол, заставленный бургерами, тарелками со стейками и картошкой фри. До поединка с Дастином Порье Нурмагомедов заявлял, что планирует отъедаться после победы. Россиянин рассказывал, что будет есть бургеры и стейки.

Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере. Он во второй раз защитил титул чемпиона в легкой весовой категории. Для выступления россиянин сгонял вес до 70 килограммов.