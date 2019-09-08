У Макгрегора появился шанс взять реванш у Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал условие, при котором ирландец Конор Макгрегор получит титульный бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова передает Bloody Elbow.

«Если Тони Фергюсон откажется от поединка, то следующим станет Конор», — заявил Уайт.

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Сам Макгрегор уже выразил готовность вновь биться против 30-летнего Нурмагомедова. Бойцы встретились на UFC 229 в октябре 2018-го. Тогда ирландец проиграл в четвертом раунде.

7 сентября Нурмагомедов одолел Дастина Порье в бою за объединение титулов на UFC 242. Россиянин сохранил пояс чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере.

Вероятным соперником россиянина неоднократно назывался американец Тони Фергюсон. Американский боец должен был биться против Нурмагомедова на UFC 223 в апреле 2018-го. Однако из-за травмы он снялся с турнира и был заменен соотечественником Элом Яквинтой. Фергюсон позже отказался от боя за временный пояс, который в итоге завоевал Порье, одержав победу над Максом Холлоуэем.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он также достигал этого результата в британском промоушене Cage Warriors.

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