Порье вызвался заменить Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье заявил, что готов выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в декабре в том случае, если россиянин Хабиб Нурмагомедов не сможет принять в нем участие. Об этом он написал в своем Twitter.

Таким образом Порье отреагировал на публикацию соотечественника Тони Фергюсона, который ранее выражал готовность встретиться с 31-летним Нурмагомедовым в октагоне на UFC 245. Официально состав участников турнира еще не определен. По словам главы UFC Дэйны Уайта, на нем также может выступить ирландец Конор Макгрегор.

7 сентября Порье проиграл Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин записал на свой счет 28-ю победу подряд. После этого Фергюсон бросил вызов Нурмагомедову. Поединок между двумя бойцами срывался уже четыре раза.

До встречи с Нурмагомедовым в активе Порье была серия из четырех побед в UFC. Как и российский боец, Фергюсон одержал 12 побед кряду в UFC. Он также является бывшим обладателем титула временного чемпиона в легком весе. Всего в его активе 25 побед при трех поражениях

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