Автор самого быстрого нокаута в UFC объяснил добивание лежачего соперника

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль ответил на критику в свой адрес за добивание соотечественника Бена Аскрена, которого он нокаутировал на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 6 июля. Он поделился своим мнением в эфире шоу Ариеля Хельвани на YouTube-канале ESPN MMA.

«Я не такой талантливый, как Валентина Шевченко (боец из Киргизии и чемпион UFC в наилегчайшем весе, — прим. «Ленты.ру»). Считайте, что я тупая собака — атакую, пока меня не остановят», — заявил Масвидаль.

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В том же эфире Аскрен отдал должное сопернику, отметив, что тому удался отличный удар. Кроме того, американец подчеркнул, что не помнит происходящего в октагоне после попадания в голову.

На турнире UFC 239 Масвидаль нокаутировал Аскрена коленом в прыжке за пять секунд. После того как потерявший сознание соперник оказался на настиле, американец успел нанести несколько ударов ему по голове, после чего рефери остановил бой. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC. После победы Масвидаля раскритиковали за необязательное добивание.

Победа стала 33-й в карьере для Масвидаля. Американец уступал 13 раз. Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.

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