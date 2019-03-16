Непобежденный боец UFC захотел одолеть Нурмагомедова его же оружием

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Бен Аскрен

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен допустил поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.

34-летний боец прибыл в Лондон, где состоится турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Аскрен пришел на встречу с фанатами, где ответил на ряд вопросов. В частности, один из гостей поинтересовался, готов ли американец вызвать на бой действующего чемпиона в легком весе Нурмагомедова.

По словам Аскрена, он готов уже в октябре выйти в октагон против россиянина. «Думаю, я бы справился с Хабибом за счет борьбы», — заявил он.

1 февраля Аскрен уже говорил о желании встретиться с Нурмагомедовым. Тогда американец допустил, что бой мог бы состояться в промежуточной весовой категории.

Аскрен дебютировал в UFC на турнире UFC 235, одолев Робби Лоулера. Таким образом, он довел число побед до 19. Аскрен становился чемпионом Bellator и One Championship. Аскрен — чемпион США по вольной борьбе. Он неоднократно принимал участие в турнирах по грэпплингу и известен своей борцовской техникой.

Помимо рекорда в MMA в 27 побед, Нурмагомедов дважды становился чемпионом Северо-американской ассоциации грэпплинга (NAGA). Также россиянин — чемпион мира по боевому самбо.

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