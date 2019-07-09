Отправленный в самый быстрый нокаут боец UFC прокомментировал поражение

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен в интервью YouTube-каналу ESPN прокомментировал поражение от соотечественника Хорхе Масвидаля на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе.

Аскрен заявил, что не помнит произошедшее в октагоне. Он отметил, что пришел в себя только в больнице и тогда осознал, что проиграл Масвидалю. «Первое поражение в карьере? И что, мне теперь заплакать или просить реванша? Я не заслужил реванш. Меня нокаутировали за пять секунд», — добавил боец.

По словам Аскрена, он знал, что соперник будет использовать колени. При этом спортсмен не ожидал, что удар будет выполнен так быстро и технично.

7 июля Масвидаль отправил Аскрена в нокаут за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC.

Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.

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