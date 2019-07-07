Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль одержал победу нокаутом над соотечественником Беном Аскреном на UFC 239 в Лас-Вегасе. Видео поединка опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Español.

Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся сокрушительный удар коленом в голову. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.

Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.

Ранее автором самого быстрого нокаута в тяжелом весе являлся американец Дон Фрай, победивший Томаса Рамиреса на турнире UFC 8 в 1996 году за восемь секунд.

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