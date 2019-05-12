Боец UFC бросила соперницу головой об пол и победила

Бразильская боец UFC Джессика Андраде одержала победу техническим нокаутом над американкой Роуз Намаюнас в главном бою турнира UFC 237. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Эндрю Джозефа.

Во втором раунде Андраде с помощью слэма (броска, выполненного по большой амплитуде — прим. «Ленты.ру») ударила соперницу головой о настил и отправила ее в нокаут.

Намаюнас была действующей чемпионкой в наилегчайшем весе. Бразильянка отобрала у нее титул. На счету Андраде теперь 20 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!