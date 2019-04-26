Российский боец MMA поднял соперника и обрушил его приемом из рестлинга

Российский боец Ислам Цечоев одержал победу над Гагашей Имамалиевым на Fight Nights Global 93. Трансляция турнира доступна в сообществе FNG во «ВКонтакте».

Исход поединка предопределил бросок Цечоева. Россиянину удалось поднять соперника и обрушить его в прыжке на канвас, где Цечоев занял доминирующее положение и довел бой до победы. Имамалиев сдался после ударов оппонента локтями. Рефери присудил Цечоеву победу техническим нокаутом.

Записью эпизода также поделился Twitter-блогер Caposa, специализирующийся на обзоре мирового MMA. Один из его подписчиков сравнил Цечоева с бывшим американским профессиональным рестлером Биллом Ковбоем Уотссом.

Цечоев не выступал с 2014 года. Для него победа на FNG 93 стала второй в профессиональной карьере.

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